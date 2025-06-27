"Пугало для девушек": Хргович обвинил Баколе в отказе от боя

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович высказался о том, что у него сорвался бой с Мартином Баколе.

Боксер заявил, что Баколе отказался драться с ним.

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"Сначала мне предложили Мартина Баколе. Я сказал "да", но Баколе сказал "нет". Тогда ко мне пришли с кандидатурой Дэвида Аделейе, и он согласился подраться со мной. Так что мы быстро заключили сделку.

Возможно, Баколе - пугало для девушек, потому что он гадкий и жирный, но не для реальных бойцов", - приводит слова хорвата Seconds Out.

16 августа Хргович проведет поединок против британца Дэвида Аделейе в андеркарде боя Мозес Итаума - Диллиан Уайт.

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