"Вытащит его из пенсии": Сиренко назвал условие, при котором Фьюри вернется в бокс
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) поделился мыслями о возможном возвращении бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
По словам Сиренко, британец возобновит карьеру, ведь сможет заработать много денег.
"А почему бы и нет? Думаю, что такие космические гонорары, которые он имеет возможность заработать, — это как раз тот соблазн, который вытащит его из любой пенсии. Недаром же его называли "жадное пузо".
Поединок Джошуа - Фьюри? Для британцев это вообще идеальный бой. Но он был бы гораздо интереснее, если бы они его провели до того, как обоих побил Усик", - приводит слова Сиренко vRINGe.
Тайсон завершил карьеру боксера после двух поражений от Александра Усика.
Ранее президент WBC высказался о возвращении Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!