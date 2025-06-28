"Вытащит его из пенсии": Сиренко назвал условие, при котором Фьюри вернется в бокс

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) поделился мыслями о возможном возвращении бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам Сиренко, британец возобновит карьеру, ведь сможет заработать много денег.

"А почему бы и нет? Думаю, что такие космические гонорары, которые он имеет возможность заработать, — это как раз тот соблазн, который вытащит его из любой пенсии. Недаром же его называли "жадное пузо".

Поединок Джошуа - Фьюри? Для британцев это вообще идеальный бой. Но он был бы гораздо интереснее, если бы они его провели до того, как обоих побил Усик", - приводит слова Сиренко vRINGe.

Тайсон завершил карьеру боксера после двух поражений от Александра Усика.

Ранее президент WBC высказался о возвращении Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!