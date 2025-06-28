Бывший чемпион мира назвал боксера, который станет лучшим супертяжеловесом после ухода Усика

Робсон Консейсао поделился мыслями о перспективах Даниэля Дюбуа в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в полулегком весе считает, что британец может стать лучшим в дивизионе после ухода Александра Усика.

"Станет ли Дюбуа лучшим? Да, у него есть потенциал. Но он все еще развивается.

Чтобы добиться вершины, ему нужно выигрывать большие бои, оставаться последовательным, совершенствоваться ментально и технически. Талант у него есть, но для того, чтобы стать лучшим, нужно нечто большее", - приводит слова Робсона Luckypunch.net.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, что Робсон назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа.

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