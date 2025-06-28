iSport.ua
Русский Українська

Бывший чемпион мира назвал боксера, который станет лучшим супертяжеловесом после ухода Усика

Робсон Консейсао оценил соперника украинца.
Сегодня, 20:05       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Робсон Консейсао поделился мыслями о перспективах Даниэля Дюбуа в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в полулегком весе считает, что британец может стать лучшим в дивизионе после ухода Александра Усика.

"Станет ли Дюбуа лучшим? Да, у него есть потенциал. Но он все еще развивается. 

Чтобы добиться вершины, ему нужно выигрывать большие бои, оставаться последовательным, совершенствоваться ментально и технически. Талант у него есть, но для того, чтобы стать лучшим, нужно нечто большее", - приводит слова Робсона Luckypunch.net.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, что Робсон назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Палмейрас стал первым участником 1/4 финала Клубного чемпионата мира Палмейрас стал первым участником 1/4 финала Клубного чемпионата мира
Украина разгромила Швецию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025 Украина разгромила Швецию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025
Итальянский топ-клуб нашел альтернативу игроку Ливерпуля Итальянский топ-клуб нашел альтернативу игроку Ливерпуля
"Ему нравится играть роль клоуна": тренер Дюбуа оскорбил Усика "Ему нравится играть роль клоуна": тренер Дюбуа оскорбил Усика

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Трубин против Челси в плей-офф Клубного чемпионата мира, финал молодежного Евро-2025
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Другие страны21:50
Палмейрас стал первым участником 1/4 финала Клубного чемпионата мира
Игровые21:27
Украина разгромила Швецию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025
Европа21:26
Итальянский топ-клуб нашел альтернативу игроку Ливерпуля
Бокс21:00
"Ему нравится играть роль клоуна": тренер Дюбуа оскорбил Усика
Европа20:59
Челси подпишет английского таланта
Европа20:24
Ан-Наср определился с новым тренером
Бокс20:05
Бывший чемпион мира назвал боксера, который станет лучшим супертяжеловесом после ухода Усика
Европа19:54
Легенда клуба Ла Лиги начал тренерскую карьеру в неожиданном месте
Бокс19:34
"На кону много денег": Уайлдер назвал желаемого соперника на 2026 год
Европа19:27
Французский топ-клуб объявил о подписании Погба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK