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"Вписал свое имя в историю": Гвоздик назвал место Усика в боксе

Александр не будет сравнивать украинца с боксерами других эпох.
Сегодня, 12:47
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) высказался по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам Гвоздика, его соотечественник сейчас лучший боксер в мире.

"На сегодняшний день Александр доказал, что он номер 1 в мире.

Говорить за все времена я не буду браться, потому что есть много факторов, которые очень трудно сопоставить, каждый герой своего времени, но безусловно Александр вписал свое имя в историю как один из лучших", - приводит слова Гвоздика Luckypunch.net.

Отметим, что Гвоздик назвал причину, почему Усик победит Дюбуа.

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