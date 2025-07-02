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"Даниэль действительно добавил": Гвоздик назвал причину, почему Усик победит Дюбуа

Александр предсказал, как британец будет действовать в ринге.
Сегодня, 11:35
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22).

По словам украинца, его соотечественник проходит качественный тренировочный лагерь.

"Александр готовится ко всем поединкам очень серьезно. Это всегда длинный и тяжелый кемп, много работы на кондиции, выносливость и много спаррингов с разными партнерами.

Сейчас Александр комфортно чувствует себя в супертяжелом весе, он стал больше и при этом не потерял своих качеств в скорости и передвижении по рингу".

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Гвоздик признал, что Дюбуа стал лучше после последних боев.

"Дюбуа действительно добавил, но я не думаю что мы это заметим в бою с Александром, мне кажется, что свои новые «активы» Дюбуа сейчас может круто использовать против больших, медленных супертяжеловесов, но они не сработают против умного и быстрого Александра. Поэтому, думаю, мы увидим бой, очень похожий на первый".

Александр считает, что Даниэль будет искать победу нокаутом.

"Это именно то, что Дюбуа будет делать. Или думаете, он попытается переиграть Александра?", - сказал Гвоздик для Luckypunch.net.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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