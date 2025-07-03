"Плохой человек": Усик назвал единственного соперника, которого не любит

Украинец вспомнил один из поединков на старте своей карьеры.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался про свою карьеру.

Украинский боксер признался, что Марко Хук, который был его соперником, ему не нравится.

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"Моя слабость — я люблю людей. Я люблю своих соперников. Единственный мой соперник, которого я не люблю — это Марко Хук.

Марко Хук? Плохой человек, потому что он сказал плохие слова о моей маме. Это плохо, сам понимаешь", — сказал Усик для DAZN.

В сентябре 2017 года Усик победил Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся в крузервейте на старте Всемирной боксерской суперсерии.

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