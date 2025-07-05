iSport.ua
Русский Українська

Побеждавший Джошуа боксер бросил вызов Фьюри

Руис вызвался на бой с британским боксером.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис хочет провести поединок против Тайсона Фьюри.

Мексиканец предложил британцу подраться с ним.

"Я почти завершил восстановление. Я думаю, что лучше подраться нам.

В этом бою определенно будет больше экшена", - написал Руис.

Руис последний бой провел в августе прошлого года, когда свел вничью поединок против Джаррелла Миллера.

Ранее сообщалось, что Фьюри решил жестко поиздеваться над Усиком, превратив его в секс-куклу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ хочет подписать новый контракт со своим талантом ПСЖ хочет подписать новый контракт со своим талантом
Филипсен выиграл стартовый этап Тур де Франс-2025 Филипсен выиграл стартовый этап Тур де Франс-2025
Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал
Талантливый защитник отказался от перехода в амбициозный клуб Серии А Талантливый защитник отказался от перехода в амбициозный клуб Серии А

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ - Бавария, Реал - Боруссия Д и матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа19:33
ПСЖ хочет подписать новый контракт со своим талантом
Велоспорт19:16
Филипсен выиграл стартовый этап Тур де Франс-2025
Европа18:51
Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал
Европа18:48
Талантливый защитник отказался от перехода в амбициозный клуб Серии А
Теннис18:34
Ястремская завершила выступления на Уимблдоне-2025 после третьего раунда
Формула 118:22
Гран-при Великобритании: Ферстаппен неожиданно опередил Макларен в квалификации
Европа18:21
Интер заинтересовался игроком, который не нужен Барсе
Европа17:55
Манчестер Юнайтед подписал таланта из Южной Америки
Европа17:54
Клуб-сенсация прошлого сезона АПЛ усилился бразильским форвардом
Европа17:19
Челси представил английского таланта в качестве новичка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK