Побеждавший Джошуа боксер бросил вызов Фьюри

Руис вызвался на бой с британским боксером.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис хочет провести поединок против Тайсона Фьюри.

Мексиканец предложил британцу подраться с ним.

"Я почти завершил восстановление. Я думаю, что лучше подраться нам.

В этом бою определенно будет больше экшена", - написал Руис.

Руис последний бой провел в августе прошлого года, когда свел вничью поединок против Джаррелла Миллера.

Ранее сообщалось, что Фьюри решил жестко поиздеваться над Усиком, превратив его в секс-куклу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!