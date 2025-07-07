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"Один из самых жестких боксеров": Шеннон Бриггс может провести бой с бывшим соперником Усиком

Легендарный боксер оценил Чисору.
Сегодня, 13:43       Автор: Митя Шитко
Шеннон Бриггс / Getty Images
Шеннон Бриггс / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) заявил, что может провести поединок против Дерека Чисоры 

По словам 53-летнего американца, он считает британца жестким боксером.

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"Успехи Чисоры? Это удивительно. Один из самых жестких ребят в боксе всех времен.

Мой бой с ним - это мечта, о нем люди говорят годами. Я против Чисоры. Он все еще может состояться", - приводит слова Бриггса iFL TV.

53-летний Шэннон следующий бой должен провести 5 августа.

Напомним, что Усик победил Чисору единогласным решением судей в ноябре 2020 года.

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