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"Его время вышло": Фьюри высказался о потенциальном сопернике

Тайсон оценил карьеру Энтони Джошуа.
Сегодня, 16:20       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри поделился свое мнение относительно Энтони Джошуа.

По словам "Цыганского короля", он уверен в победе над британцем.

"Смогу ли я победить Джошуа? Да, 100%. Это тот бой, который я хочу. У Джошуа была замечательная карьера. Его нельзя пренебрежительно оценивать, он был на элитном уровне. Он достиг больших успехов в боксе, но я считаю, что его время вышло. 

У него осталось немного боев, и, надеюсь, я буду одним из них", – приводит слова Фьюри Seconds Out.

Напомним, что Фьюри вызвал Усика на третий бой, который якобы должен состояться 18 апреля 2026 года лондонский стадион Уэмбли.

Ранее промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком.

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