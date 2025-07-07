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"Хороший бой": Уоррен назвал потенциального сопернка Паркера

Фрэнк оценил перспективы новозеландца.
Сегодня, 17:05       Автор: Митя Шитко
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о будущем клиента.

По словам промоутера, новозеландец может сразится с Дэйвом Алленом.

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"Дэйв Аллен определенно реальный соперник для Паркера. Это хороший бой. Я думаю, что, в частности, это хороший поединок для Джозефа Паркера.

Дэйв выходит драться, не так ли? Он только что возродился после победы над Джонни Фишером, тем более учитывая, как он это сделал. Так что посмотрим", - приводит слова Уоррена Ring Magazine.

Отметим, что Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет украинец Александр Усик.

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