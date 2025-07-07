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"Он издевался в первом бою": Беленюк сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Жан вспомнил первый поединок между боксерами.
Сегодня, 18:26       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящем бою чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам украинца, во втором поединке сильнее окажется Усик.

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"После их первого боя я не знаю, чем Дюбуа может поразить. Возможно, он стал более уверенным после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса.

Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит", - сказал Беленюк для sport-express.ua.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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