Паркер предсказал победителя боя Итаума - Уайт

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о бое Мозеса Итаумы и Диллиана Уайта.

По словам новозеландца, молодой проспекти победит Уайта.

Читай также: Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика

"Уайт принял бой с Итаумой, ведь ему предложили большую сумму денег, и с нашим поединком не срослось, потому что он вместо этого выбрал бой с Мозесом. Если Уайту заплатили много денег, то я желаю ему удачи, потому что он давно в этой игре, и это большой и тяжелый бой для него.

Мне кажется, что Мозес победит Уайта за счет атлетизма и молодости, он сейчас на подъеме. Я считаю, что он покажет что-то другое, что-то особенное", - сказал Паркер для Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!