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Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Украинец принял участие в челлендже.
Сегодня, 17:52       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик принял участие в блиц-опросе.

Украинский боксер рассказал, что считает себя лучше, чем Дерек Чисора, Деонтей Уайлдер, Даниэль Дюбуа и Виталий Кличко.

Кроме того, Усик думает, что уступает Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри, Майку Тайсону, Джо Фрейзеру, Джорджу Форману, Владимиру Кличко и Мухаммеду Али.

Свой следующий бой Александр проведет 19 июля против Дюбуа. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик назвал причину, почему Дюбуа заслужил реванш.

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