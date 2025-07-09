Усик назвал причину, почему Дюбуа заслужил реванш

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился мнениями об обладателе титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам украинца, британский боксер заслужил на реванш.

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"Даниэль – хороший атлет, хороший боксер с отличными навыками. Он одержал отличные победы в своих последних трех поединках, он отличный боец.

Думаю, Даниэль заслуживает реванша", - сказал Усик для The Ring.

Бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика.

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