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Абсолютный чемпион мира Иноуэ проведет бой против боксера из Узбекистана

Японец будет защищать свои чемпионские пояса.
Сегодня, 10:45       Автор: Митя Шитко
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ проведет поединок против обладателя временного титула WBA Мураджона Ахмадалиева.

Как сообщает Boxing Scene, поединок состоится 14 сентября на IG Arena в японской Нагое.

В андеркарде чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе Йошики Такеи сразится с Кристианом Мединой.

Свой последний бой Наоя Иноуэ провел в мае, когда нокаутировал в восьмом раунде Рамона Карденаса.

Муроджон Ахмадалиев последний бой провел тоже в мае, когда в том же восьмом раунде удосрочил Луиса Кастильо.

Ранее Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет младшего на 16 лет соперника-чемпиона.

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