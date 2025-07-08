Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет младшего на 16 лет соперника-чемпиона

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо высказался о будущем бое против обладателя пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

46-летний филиппинский боксер заверил, что подойдет к поединку в наилучших кондициях, и отметил свое превосходство в скорости над 30-летним оппонентом.

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"Опасность возникает тогда, когда вы ленитесь на тренировках. Опасность в том, если вы выходите на бой не готовым на сто процентов. Это нездорово, это не страсть. Я не собираюсь быть похожим на других бойцов, которые возвращались в 50-процентной форме, чтобы просто вернуться. Я буду в 100-процентной форме, как и раньше, и что бы ни случилось.

Моя семья очень меня поддерживает. Они видят мою скорость, мою силу, мою форму. Я в хорошем здравии. Бог всегда добрый. Без Бога я ничто. Я здесь благодаря милости и силе Бога.

Помните, что в боксе скорость - это ключ. Я быстрее Барриоса. Мои движения и скорость все еще со мной. Моему телу было полезно отдохнуть четыре года. В моих глазах все еще есть страсть и огонь, я упорно работаю. Это все еще со мной. Мои тренеры не заставляют меня работать в этом тренировочном лагере. Они просто наблюдают за мной, чтобы сказать: "Стоп, хватит". Но я хочу большего", - приводит слова Пакьяо The Ring.

Бой Барриос - Пакьяо состоится 19 июля в Лас-Вегасе.

Ранее промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой.

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