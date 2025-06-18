iSport.ua
Русский Українська

"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой

Эдди Хирн оценил возвращение филиппинца в ринг после длительного простоя.
Сегодня, 19:46       Автор: Игорь Мищук
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн критически высказался о будущем поединке бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо против обладателя пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

Функционер выразил недоумение, что 46-летнему филиппинскому боксеру сразу предоставили возможность драться за титул после длительного простоя.

Читай также: Пакьяо вошел в топ-5 рейтинга WBC, несмотря на четырехлетний простой

"Ты не можешь не драться пять лет, завязать с боксом, а затем вернуться, провести пару выставочных боев, ужасно выглядеть, после чего позвонить WBC и сказать, чтобы тебя поставили в рейтинг. Какой он там - пятый?

Это также бизнес, я это понимаю, но это уже насмешка над чемпионскими титулами. Барриос - не величайший чемпион мира, но я думаю, что сейчас он лучше, чем когда вы видели его последний раз в андеркарде у Майка Тайсона. Я считаю, что он достаточно легко победит Мэнни Пакьяо.

Я рад за Мэнни, но все не должно складываться вот так. Вы увидите в ринге разобранную легенду. Я считаю, что это достаточно грустно. Но если Пакьяо хочет это сделать, и у него есть желание, то удачи ему. Но я не думаю, что после пяти лет, когда ты ни с кем не дерешься, ты можешь вернуться в рейтинг, потому что ты Мэнни Пакьяо.

Сделай бой, но, по моему мнению, ты не должен драться за титул чемпиона мира. Я не думаю, что у него вообще есть шансы, пусть даже Барриос и не в отличной форме. Я считаю, что он слишком молодой и сильный для Пакьяо", - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Бой Барриос - Пакьяо должен состояться 19 июля в Лас-Вегасе.

Ранее Мэнни Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Мэнни Пакьяо марио барриос

Статьи по теме

"Пора получить большие бои": Промоутер оценил досрочную победу Хитчинса над Камбососом "Пора получить большие бои": Промоутер оценил досрочную победу Хитчинса над Камбососом
"2026 год станет последним": Промоутер рассказал, сколько еще боев осталось провести Джошуа "2026 год станет последним": Промоутер рассказал, сколько еще боев осталось провести Джошуа
"Готов снова драться": Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг "Готов снова драться": Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг
Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1 Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 122:22
Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1
Бокс22:02
Названа арена, которая примет бой Альварес - Кроуфорд
Европа22:00
Чемпионат Европы U-21: Украина проиграла Нидерландам, Дания расписала ничью с Финляндией
Другие страны21:30
Клубный чемпионат мира-2025: Интер потерял очки, победа Манчестер Сити, Реал сыграет с Аль-Хилялем
НБА21:29
Дюрант заблокировал обмен к финалисту Западной конференции
Другие страны21:05
Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025
Европа20:56
Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025
Бокс20:35
Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком
Украина20:13
Карпаты выкупили забивного легионера
Бокс19:46
"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK