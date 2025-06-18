"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой

Британский промоутер Эдди Хирн критически высказался о будущем поединке бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо против обладателя пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

Функционер выразил недоумение, что 46-летнему филиппинскому боксеру сразу предоставили возможность драться за титул после длительного простоя.

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"Ты не можешь не драться пять лет, завязать с боксом, а затем вернуться, провести пару выставочных боев, ужасно выглядеть, после чего позвонить WBC и сказать, чтобы тебя поставили в рейтинг. Какой он там - пятый?

Это также бизнес, я это понимаю, но это уже насмешка над чемпионскими титулами. Барриос - не величайший чемпион мира, но я думаю, что сейчас он лучше, чем когда вы видели его последний раз в андеркарде у Майка Тайсона. Я считаю, что он достаточно легко победит Мэнни Пакьяо.

Я рад за Мэнни, но все не должно складываться вот так. Вы увидите в ринге разобранную легенду. Я считаю, что это достаточно грустно. Но если Пакьяо хочет это сделать, и у него есть желание, то удачи ему. Но я не думаю, что после пяти лет, когда ты ни с кем не дерешься, ты можешь вернуться в рейтинг, потому что ты Мэнни Пакьяо.

Сделай бой, но, по моему мнению, ты не должен драться за титул чемпиона мира. Я не думаю, что у него вообще есть шансы, пусть даже Барриос и не в отличной форме. Я считаю, что он слишком молодой и сильный для Пакьяо", - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Бой Барриос - Пакьяо должен состояться 19 июля в Лас-Вегасе.

Ранее Мэнни Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг.

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