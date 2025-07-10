Усик показал свою форму за десять дней до реванша с Дюбуа

Украинец может стать абсолютным чемпионом мира.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер показал, в каких кондициях он находится в преддверии реванша.

Читай также: "Все будут в шоке": Дюбуа заявил, что готов удивить в реванше с Усиком

Усик опубликовал фотографию, на которой фанаты могут оценить его форму за десять дней до поединка с британцем.

"Давления не существует, когда ты тот, кто его создает".

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также Дюбуа рассказал, почему считает, что изменился с момента первого боя против Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!