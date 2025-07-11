"Он умеет драться": Пакьяо оценил включение Джейка Пола в рейтинг WBA

Бывший чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) высказался о том, что видеоблогер и боксер Джейк Пол попал в топ-15 рейтинга WBA.

По словам легендарного боксера, Пол заслуживает попасть в список.

"Я уважаю страсть Джейка Пола к боксу — у него есть талант. Он умеет драться, так почему бы и нет?", - приводит слова Пакьяо Covers.

Напомним, что WBA поставила Пола на 14-ю позицию рейтинга после его победы над бывшим чемпионом в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО).

Ранее Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет младшего на 16 лет соперника-чемпиона.

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