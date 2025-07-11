"Это безумие": Джо Роган рассказал, сколько Усик заработает за реванш с Дюбуа

Комментатор UFC Джо Роган раскрыл подробности поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По данным Рогана, украинец заработает за бой 132 миллиона долларов, а британец - 71 миллион долларов.

"Вы видели суммы, которые получат Усик и Дюбуа? 132 миллиона и 71 миллион!

Да, взгляните на эти цифры. 132 миллиона и 71 миллион. Эй, это безумие. Это их гонорары", - приводит слова Рогана Bloody Elbow.

Реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что Паркер сделал финальный прогноз на бой-реванш Усика против Дюбуа.

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