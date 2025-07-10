Паркер сделал финальный прогноз на бой-реванш Усика против Дюбуа

Тяжеловес Джозеф Паркер поделился мыслями о грядущем бое между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Они сойдутся в противостоянии за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Это будет похоже на предыдущий бой, где Даниэль полетит вперед и будет преследовать соперника, а затем Усик начнет ломать его защиту в средних раундах. Усик будет наращивать темп, и все будет зависеть от того, сможет ли Даниэль его выдерживать. Усик – настоящий мотор, он может двигаться и выкручивать соперника несколько дней подряд. Усик будет доминировать в поздних раундах, но шансы Усика 60 на 40, бой будет достаточно близок", – приводит слова Паркера SecondsOut.

Второй поединок Усик – Дюбуа состоится 19 июля. Бой примет лондонский стадион Уэмбли. Первая встреча чемпионов в ринге завершилась победой украинского боксера нокаутом.

Кстати, ранее Усик продемонстрировал актуальную форму за декаду до поединка.

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