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"Постарается нокаутировать": Сенченко рассказал, как Дюбуа будет действовать в реванше с Усиком

Украинец предположил, как Даниэль будет действовать в бою.
Сегодня, 11:10       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший украинский чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. 

По словам Сенченко, британец будет стараться нокаутировать украинца.

"Дюбуа постарается нокаутировать Усика. От него будет исходить прессинг.

Думаю, что Даниэль будет работать первым номером. Он будет забирать центр ринга, пытаться сближаться и там пробивать в корпус и апперкоты", - сказал Сенченко для sport-express.ua.

Реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Джо Роган рассказал, сколько Усик заработает за реванш с Дюбуа.

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