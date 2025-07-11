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"Шансы на победу большие": Сенченко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Вячеслав предположил, как завершится второй бой боксеров.
Сегодня, 12:02       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

По словам Сенченко, украинский боксер является фаворитом противостояния, однако британец спрогрессировал с момента их боя в 2023 году.

"Какие шансы у Усика? Шансы большие. Здесь вопрос в том, какие шансы у Дюбуа. Усик – абсолютный чемпион, и до этого его побеждал достаточно уверенно, поэтому Александр будет фаворитом боя.

Дюбуа повзрослел и провел бои, которые добавили ему уверенности и опыта. Победа над тем же Энтони Джошуа, например. За это время многое могло измениться в его психологии, физических данных и так далее. Я бы не обращал очень много внимания на возраст. Не думаю, что Усик стал хуже, чем год или два назад. Он еще на пике, поэтому Дюбуа будет очень трудно. Александр в прекрасной форме и, глядя на его лагерь, у него все прекрасно идет, он готовится, как всегда на все 100%.

Думаю, что победит Усик. Возможно, по очкам, без нокаута, если учтем, что Дюбуа добавил в своем уровне бокса за два года", – сказал Сенченко в интервью sport-express.ua.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлом Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. В 2023 году украинец победил техническим нокатуом.

Ранее Сенченко рассказал, как Дюбуа будет действовать в реванше с Усиком.

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