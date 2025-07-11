Сенченко рассказал, повлияет ли возраст на Усика в реванше с Дюбуа

Тренер и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мыслями о реванше чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Сенченко, возраст украинца, которому 38 лет, не помешает ему в бою.

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"Я бы не обращал особого внимания на возраст. Не думаю, что Усик стал хуже, чем год или два назад. Он еще на пике, поэтому Дюбуа будет очень тяжело.

Александр в отличной форме и, глядя на его лагерь, у него все отлично идет, он готовится, как всегда, на все 100%. Думаю, что он снова будет в своей лучшей форме", - сказал Сенченко для sport-express.ua.

Реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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