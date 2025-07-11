Сенченко назвал условие, при котором Усик проведет трилогию с Фьюри

Вячеслав признался, будет ли ему интересен поединок.

Тренер и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мыслями о возможном третьем бое экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам Сенченко, украинец в третий раз сразиться с британцем, если на кону будут большие деньги.

"Мы же понимаем, что речь идет о больших деньгах. Если шейхи заплатят, он его проведет.

Мне как зрителю уже не интересен третий поединок после первых двух. Да, у Тайсона где-то были моменты, но он обе схватки проиграл", - сказал Сенченко для sport-express.ua.

Ранее Сенченко рассказал, повлияет ли возраст на Усика в реванше с Дюбуа.

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