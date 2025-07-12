Бывший тренер сборной Украины по боксу объяснил, почему Усик на одном уровне с Мухаммедом Али

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский поделился мнением по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

Лоевский вспомнил бои украинского боксера за молодежную сборную и рассказал, как тот добился прогресса.

"Первый бой против Фьюри был очень напряжен, однако во втором поединке Усик хорошо подготовился, стал более уверенным и имел лучшую форму, поэтому он выиграл. Я помню Александра еще из молодежной сборной, поэтому хорошо знаю все его этапы подготовки во взрослом боксе. Также помню, что при отборе к Олимпиаде в Пекине он еще не дотягивал до тяжелого веса, но уже пробовал себя в этом весе. Александр – очень умный, он много двигается, поэтому это для него стало ключевым фактором, ведь никто не успевал за ним".

Лоевский считает, что Усик на одном уровне с Мухаммедом Али.

"Что касается профессионального бокса, то Усик показал себя здесь с лучшей стороны. В мире очень сильно уважают Фьюри и Джошуа, а Саша их уже дважды побеждал. Ну и сейчас он стоит на одном уровне с Мохаммедом Али, потому что дважды стал абсолютным чемпионом мира", - приводи слова тренера Luckypunch.net.

Отметим, что 19 июля Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа.

Ранее Джо Роган рассказал, сколько Усик заработает за реванш с Дюбуа.

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