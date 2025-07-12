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Усик назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас

Украинец выделил известного американца.
Сегодня, 09:25       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу лучшего боксера на данный момент.

Украинец считает, что он не является лучшим в мире. По мнению Александра, таким есть Теренс Кроуфорд. 

37-летний американец был абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, а также в разные годы и в разных категориях Кроуфорд владел поясами WBO, WBC, WBA-Super и IBF.

Кроуфорд 13 сентября проведет поединок против Сауля Канело Альвареса.

Ранее бывший тренер сборной Украины по боксу объяснил, почему Усик на одном уровне с Мухаммедом Али.

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