Усик назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу лучшего боксера на данный момент.

Украинец считает, что он не является лучшим в мире. По мнению Александра, таким есть Теренс Кроуфорд.

Oleksandr Usyk with high praise for Terence Crawford 👏 pic.twitter.com/jvGRK12lkK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 12, 2025

37-летний американец был абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, а также в разные годы и в разных категориях Кроуфорд владел поясами WBO, WBC, WBA-Super и IBF.

Кроуфорд 13 сентября проведет поединок против Сауля Канело Альвареса.

Ранее бывший тренер сборной Украины по боксу объяснил, почему Усик на одном уровне с Мухаммедом Али.

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