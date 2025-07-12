Беринчик хочет принять участие в турнире промоушена боев на голых кулаках BKFC

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) выразил желание провести бои на голых кулаках BKFC.

Украинский боксер отреагировал на анонс промоушена боев на голых кулаках BKFC, который проведет турнир с призовым фондом 25 миллионов долларов.

"Я готов", - написал Беринчик.

Свой последний бой Денис провел в феврале этого года, в котором поетрпел первое поражение в карьере в бою против Кейшона Дэвиса.

Отметим, что Беринчик уже имеет опыт боев на голых кулаках — Беринчик досрочно побеждал ирландца российского происхождения Артема Лобова на шоу промоушена Mahatch в 2021 году.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира вернется в ринг спустя 13 лет после досрочного поражения от украинца

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