iSport.ua
Русский Українська

Экс-чемпион мира вернется в ринг спустя 13 лет после досрочного поражения от украинца

46-летний Рикки Хаттон собирается в декабре провести бой в ОАЭ.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Рикки Хаттон / Getty Images
Рикки Хаттон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон (45-3, 32 KO) решил возобновить карьеру после 13-летнего перерыва.

46-летний британец 2 декабря в Дубае, ОАЭ встретится в ринге со своим сверстником, местным экс-боксером и действующим промоутером Эисе Аль Да (8-3, 4 КО).

Читай также: "Будет иметь больше шансов": Хаттон поделился прогнозом на реванш Усика с Дюбуа

"Я с нетерпением жду этого боя. То, что Аль Да пытается сделать для бокса в Дубае - это фантастика. Надеюсь, что это поспособствует организации еще большего количества мероприятий, а мы сможем запустить этот процесс с размахом. Надеюсь, это будет продолжаться, потому что в Дубае много британских любителей бокса. На это есть спрос", - приводит слова Хаттона The Ring.

Напомним, что Хаттон не выходил в ринг с ноября 2012 года, когда проиграл нокаутом в девятом раунде украинцу Вячеславу Сенченко.

Источник: Getty Images

Аль Да является первым боксером-профессионалом в истории ОАЭ и выступал с 2007 по 2012 год. В 2021 году он вернулся в ринг, но потерпел досрочное поражение в первом раунде от мексиканца Педро Алехандро Дельгадо.

Отметим, ранее Хаттон призвал Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рикки Хаттон

Статьи по теме

"Будет иметь больше шансов": Хаттон поделился прогнозом на реванш Усика с Дюбуа "Будет иметь больше шансов": Хаттон поделился прогнозом на реванш Усика с Дюбуа
"Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру "Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру
"Все может быть иначе": Экс-чемпион сделал прогноз на реванш Дюбуа - Джошуа "Все может быть иначе": Экс-чемпион сделал прогноз на реванш Дюбуа - Джошуа
Бывший чемпион назвал Фьюри ключ к успеху в реванше с Усиком Бывший чемпион назвал Фьюри ключ к успеху в реванше с Усиком

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы
просмотров

Последние новости

Бокс15:05
"Потому что он моложе": Усик указал на слабость Дюбуа
Украина15:00
Шахтер готов обменять игрока своей команды на футболиста Трабзонспора с доплатой
Бокс14:35
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
Украина14:25
Александрия усилилась африканским легионером
Другие страны14:05
Доннарумма отреагировал на то, что нанес серьезную травму Мусиале
Лига Европы13:48
УЕФА назначил бригаду арбитров на стартовый матч Шахтера в квалификации Лиги Европы
Бокс13:43
"Один из самых жестких боксеров": Шеннон Бриггс может провести бой с бывшим соперником Усиком
Другие страны13:13
Саудовский клуб начал переговоры с Месси
Бокс12:59
Экс-чемпион мира вернется в ринг спустя 13 лет после досрочного поражения от украинца
Европа12:49
Игрок сборной Украины согласился перейти в Италию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK