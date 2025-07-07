Экс-чемпион мира вернется в ринг спустя 13 лет после досрочного поражения от украинца

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон (45-3, 32 KO) решил возобновить карьеру после 13-летнего перерыва.

46-летний британец 2 декабря в Дубае, ОАЭ встретится в ринге со своим сверстником, местным экс-боксером и действующим промоутером Эисе Аль Да (8-3, 4 КО).

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"Я с нетерпением жду этого боя. То, что Аль Да пытается сделать для бокса в Дубае - это фантастика. Надеюсь, что это поспособствует организации еще большего количества мероприятий, а мы сможем запустить этот процесс с размахом. Надеюсь, это будет продолжаться, потому что в Дубае много британских любителей бокса. На это есть спрос", - приводит слова Хаттона The Ring.

Напомним, что Хаттон не выходил в ринг с ноября 2012 года, когда проиграл нокаутом в девятом раунде украинцу Вячеславу Сенченко.

Источник: Getty Images

Аль Да является первым боксером-профессионалом в истории ОАЭ и выступал с 2007 по 2012 год. В 2021 году он вернулся в ринг, но потерпел досрочное поражение в первом раунде от мексиканца Педро Алехандро Дельгадо.

Отметим, ранее Хаттон призвал Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

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