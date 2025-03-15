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"Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру

Бывший обладатель ряда чемпионских поясов сомневается в неотвратимости решения "Цыганского Короля".
Сегодня, 15:13
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британец Рикки Хаттон не верит в окончательное завершение боксерской карьеры соотечественника Тайсона Фьюри. Экс-чемпион мира в полусреднем весе призвал тяжеловеса выйти в ринг против Энтони Джошуа, сообщает Sky Sports.

"Зная Тайсона, я с долей скепсиса отнесся бы к его уходу. Если ему предложат правильные деньги, правильный гонорар, то могу сказать, зная Фьюри, что он за это зацепится.

Думаю, что Тайсон будет корить себя. Вероятно, спустя 10 лет он сядет на диван и подумает: "Интересно, что было бы в нашем бою с Джошуа?". Вместо того, чтобы проклинать себя оставшуюся жизнь, он сейчас может сделать что-то", – заявил Хаттон.

"Цыганский Король" объявил о завершении карьеры после второго поражения от украинца Александра Усика. Ранее британский боксер несколько раз уходил из бокса и возвращался в ринг. Потенциальный поединок против Джошуа остается одним из самых желанных для промоутеров и публики.

Кстати, ранее Хирн-младший выбрал приоритетных соперников для Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Рикки Хаттон

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