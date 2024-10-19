"Все может быть иначе": Экс-чемпион сделал прогноз на реванш Дюбуа - Джошуа

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон поделился ожиданиями от потенциального реванша между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По его мнению, повторный бой может сложиться не так, как первый поединок.

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"Я надеюсь, что Джошуа получит реванш. Я не думаю, что этот бой слишком обрадует Даниэля Дюбуа. Мне кажется, что он заслуживает подраться с Тайсоном Фьюри или провести реванш с Усиком. Не думаю, что Дюбуа будет рад, но мы определенно увидим, как Эй Джей снова дерется с Даниэлем.

Если посмотреть на стили в супертяжелом весе, то, пожалуй, за исключением Уайлдера, стили этих двух бойцов сочетаются лучше всего. Я знаю, что в прошлый раз их бой завершился в мгновение ока, но мне кажется, что в реванше все может быть иначе. Думаю, что мы однозначно заплатим, чтобы снова посмотреть на это", - сказал Хаттон в комментарии Boxing News.

Ранее была названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа.

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