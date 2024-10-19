"Историческое достижение": бывший чемпион мира предсказал судьбу Джошуа

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам эксперта, Эй Джей вернется в ринг, чтобы попасть в историю.

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"Это супертяжелый вес. Ставка на Джошуа всегда была грамотной, но все знали, что Дюбуа способен на это.

У Джошуа всегда был стандартный характер. Дюбуа в тот вечер напоминал мне меня, когда я выходил на бой против Кости Цзю. Джошуа вернется. Он золотой призер Олимпиады, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе.

Вернуться и завоевать титул в третий раз – это историческое достижение, поэтому Джошуа вернется. Все эти годы он заставлял Великобританию очень гордиться им. Он сделает это снова", - приводит слова эксперта Boxing News.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Рой Джонс назвал условия для победы Джошуа в реванше с Дюбуа.

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