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Рой Джонс назвал условия для победы Джошуа в реванше с Дюбуа

Легенда бокса не сомневается в таланте Джошуа.
Сегодня, 10:56
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Американский боксер Рой Джонс-младший поделился прогнозом на реванш между действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам легендарного спортсмена, Эй Джей победит во втором бою, но если воспользуется прававильной тактикой на бой.

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"Джошуа выиграет реванш. Просто он будет боксировать умнее. Во всяком случае, я на это надеюсь. Он должен был побеждать в первом поединке, но не дрался умно. Поэтому я на его стороне в матче-реванше. Просто если он не сделает работу над ошибками, то Даниэль его снова нокаутирует.

Дюбуа - чертовски сильный панчер и не боится Джошуа. Если Энтони снова будет драться с опущенными руками, то мы увидим повторение первого поединка. Я знаю, что ему сказали рисковать, но после нокдауна, под шквалом тяжелых ударов, ты не можешь идти на риск.

Также после нокдауна, в бою с таким сильным панчером, ты не можешь держать руки опущенными. Тебе нужно боксировать с умом, если хочешь победить. В бою с Дюбуа ты не можешь рисковать. Больше не делай таких безумный вещей", - приводит слова легенды бокса DAZN.

Ранее IBF озвучила Дюбуа сроки проведения реванша с Джошуа.

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