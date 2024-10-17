IBF озвучила Дюбуа сроки проведения реванша с Джошуа

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа получил от Международной боксерской федерации разрешение на добровольную защиту пояса.

Как сообщает Sky Sports, британский боксер может устроить такой бой до 22 апреля, включая вариант с реваншем против соотечественника Энтони Джошуа, которого он одолел нокаутом в их первом поединке.

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После этой даты Дюбуа должен будет провести обязательную защиту. Ранее сообщалось, что в финальном элиминаторе IBF в супертяжелом весе должны встретиться конголезец Мартин Баколе и немец Агит Кабайел.

Напомним, ранее была названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа.

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