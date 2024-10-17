iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

IBF озвучила Дюбуа сроки проведения реванша с Джошуа

Организация разрешила своему чемпиону-супертяжеловесу устроить добровольную защиту.
Сегодня, 01:10
Дюбуа победил Джошуа / Getty Images
Дюбуа победил Джошуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа получил от Международной боксерской федерации разрешение на добровольную защиту пояса.

Как сообщает Sky Sports, британский боксер может устроить такой бой до 22 апреля, включая вариант с реваншем против соотечественника Энтони Джошуа, которого он одолел нокаутом в их первом поединке.

Читай также: IBF назначила бой для определения обязательного претендента на титул Дюбуа

После этой даты Дюбуа должен будет провести обязательную защиту. Ранее сообщалось, что в финальном элиминаторе IBF в супертяжелом весе должны встретиться конголезец Мартин Баколе и немец Агит Кабайел.

Напомним, ранее была названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Дюбуа рассказал, возглавит ли реванш с Джошуа турнир Queensberry и Matchroom Промоутер Дюбуа рассказал, возглавит ли реванш с Джошуа турнир Queensberry и Matchroom
"Худший сценарий": Чжилей высказался о реванше Дюбуа - Джошуа "Худший сценарий": Чжилей высказался о реванше Дюбуа - Джошуа
Усик показал, как стал персонажем популярного боксерского симулятора Усик показал, как стал персонажем популярного боксерского симулятора
Днепр потерпел второе поражение в группе Кубка Европы ФИБА Днепр потерпел второе поражение в группе Кубка Европы ФИБА
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс01:10
IBF озвучила Дюбуа сроки проведения реванша с Джошуа
Бокс00:40
Усик показал, как стал персонажем популярного боксерского симулятора
Вчера, 23:58
Еврокубки23:58
Днепр потерпел второе поражение в группе Кубка Европы ФИБА
Европа23:35
Беллингем получил именные бутсы от известного бренда
Европа23:17
Погба рассказал, что имел возможность перейти в Ман Сити до своего возвращения в Ювентус
Европа22:48
Левандовски избежал серьезного повреждения в матче за сборную Польши
Европа22:44
Погба: Я готов отказаться от части денег, чтобы снова сыграть хотя бы одну минуту за Ювентус
Европа21:58
Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем
Европа21:56
"С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии
Европа21:42
Погба - о своем возвращении в футбол: Вы увидите еще лучшую версию меня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK