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IBF назначила бой для определения обязательного претендента на титул Дюбуа

Баколе и Кабайел проведут финальный элиминатор в супертяжелом весе перед встречей с чемпионом.
Вчера, 23:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой, в котором должен определиться обязательный претендент на пояс организации в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

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По его информации, в финальном элиминаторе встретятся конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 КО) и немец Агит Кабайел (25-0, 17 КО). Победитель этого поединка получит статус обязательного претендента на титул IBF.

Ранее промоутер Дюбуа перечислил имена трех потенциальных соперников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF агит кабайел Даниэль Дюбуа Мартин Баколе

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