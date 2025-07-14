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"Чтобы поставить точку": боксер изъявил желание провести бой с Ломаченко, который завершил карьеру

Гэри Расселл-младший не может смириться с поражением.
Сегодня, 13:15       Автор: Митя Шитко
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Боксер полулегкого веса Гэри Расселл-младший вспомнил поражение от Василия Ломаченко.

По словам американца, то фиаско до сих пор тревожит его.

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"По-моему, у меня только одно поражение в карьере — от Ломаченко. Я был обезвожен во время боя.

Меня раздражает, что он завершил карьеру. Если честно, я бы очень хотел организовать спарринг. Даже если он больше не хочет боксировать – просто чтобы поставить точку", - приводит слова Гэри Boxing Scene.

В 2014 году Ломаченко победил Гэри в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. 

Расселл-младший в 2022 году уступил Марку Магсайо.

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