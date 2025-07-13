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Усик завершил лагерь перед вторым боем против Дюбуа

Украинский боксер отправился на поединок против британца.
Сегодня, 13:44       Автор: Антон Федорцив
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик завершил основной этап подготовки к противостоянию с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа. Украинец объявил о завершении тренировочного лагеря в Instagram.

"Следующая остановка: Лондон!" – лаконично написал Усик, добавив фотографию со своей командой.

Второй поединок Усик – Дюбуа состоится 19 июля. Бой примет лондонский стадион Уэмбли. Первая встреча чемпионов в ринге завершилась победой украинского боксера нокаутом.

Напомним, ранее Леннокс Льюис удивил прогнозом на поединок Усика против Дюбуа.

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