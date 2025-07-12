Льюис удивил однозначным прогнозом на реванш Усика и Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис выбрал фаворита поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Даниэлем Дюбуа. Культовый боец сделал ставку на соотечественника, сообщает Kimura.

"Я считаю, что в следующие выходные Даниэль Дюбуа победит Александра Усика и станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте", – заявил Льюис.

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO и IBO Усик во второй раз сойдется в ринге с чемпионом по версии IBF Дюбуа. Первое сражение произошло летом 2023 года в польском Вроцлаве. Украинский боксер победил нокаутом в 9-м раунде.

Кстати, ранее Усик назвал лучшего боксера планеты на данный момент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!