Льюис удивил однозначным прогнозом на реванш Усика и Дюбуа
Легенда бокса назвал победителя грядущего боя.
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис выбрал фаворита поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Даниэлем Дюбуа. Культовый боец сделал ставку на соотечественника, сообщает Kimura.
"Я считаю, что в следующие выходные Даниэль Дюбуа победит Александра Усика и станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте", – заявил Льюис.
Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO и IBO Усик во второй раз сойдется в ринге с чемпионом по версии IBF Дюбуа. Первое сражение произошло летом 2023 года в польском Вроцлаве. Украинский боксер победил нокаутом в 9-м раунде.
Кстати, ранее Усик назвал лучшего боксера планеты на данный момент.
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