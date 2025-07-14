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"Настроены оставить пояса в Лондоне": Деревянченко высказался про реванш Усика и Дюбуа

Сергей рассказал, как британец будет действовать в ринге.
Сегодня, 13:42       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко поделился прогнозом на бой чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Деревянченко допускает, что поединок завершится досрочно, но фаворит украинец.

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"Усик будет фаворитом в этом противостоянии, но Дюбуа и его команда настроены взять реванш и оставить все пояса в Лондоне. Со своей стороны Усик тоже не хочет отдавать титулы.

Это хевивейт, при котором каждый удар может решить судьбу поединка.

Мне кажется, Усик, как и в первом бою, выберет тактику движения на ногах, что у него хорошо получается, и применение серийных комбинаций. Он быстрее Дюбуа, и если британец не будет его доставать, то начнет быстрее уставать и не сможет донести свои акцентированные удары.

Усику не стоит останавливаться и стоять перед Дюбуа, потому что тот начнет избивать, и это будет сказываться на Усике. Все же он большой и крепкий сверхтяжеловес", - сказал Сергей для sport-express.ua.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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