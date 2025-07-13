Чжилей изменил свое мнение по поводу фаворита реванша Усик - Дюбуа
Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей сделал прогноз на реванш между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
Боксер отметил, что раньше и перед первым боем отдавал предпочтение украинцу, но сейчас ставит на британца.
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"Кто победит в реванше Усик - Дюбуа? Раньше я был поклонником стиля Усика. Я до сих пор им являюсь, но в этот раз я отдаю предпочтение Дюбуа", - сказал Чжилей в комментарии iFL TV.
Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Усик завершил лагерь перед вторым боем против Дюбуа.
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