"Теперь наша очередь": Тренер Дюбуа оценил его шансы в реванше с Усиком

Дон Чарльз, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о грядущем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Наставник британца назвал украинца серьезным вызовом для своего подопечного, но выразил уверенность, что в этот раз ему по силам с ним справиться.

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"Даниэль уже встречался с Александром два года назад, и они почувствовали друг друга в ринге. Они оба собрали информацию друг о друге, и теперь задача тренеров - использовать те данные, которые мы собрали два года назад, а также все, что мы накопили за это время, наблюдая за Усиком.

Я должен составить план на бой, который поможет Даниелю одержать победу, в которую мы действительно верим. Он будет победителем 19 июля.

Мистер Александр Усик - это и есть главный вызов. Непобежденный боец, настоящий гений бокса, очень умный человек даже вне ринга. Его IQ очень высок.

Я знаю, что много чего говорил о нем после боя в Польше, сейчас не буду повторять. Я человек, у меня есть чувства. И у меня до сих пор есть очень четкое мнение относительно того, что произошло два года назад. Но мы сейчас здесь.

Я вполне уважаю этого человека, и Даниэль тоже его уважает. Но извините - теперь наша очередь. Если проводить аналогии с футболом, то два года назад мы играли на выезде. Теперь - ответный матч дома, и вы увидите шоу.

Даниэль пообещал, что это будет шоу. Он воспользуется этим моментом, он завладеет этими титулами. Он этого хочет, мы это чувствуем, и мы его поддерживаем", - сказал Чарльз в комментарии talkSPORT Boxing.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик завершил лагерь перед вторым боем против Дюбуа.

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