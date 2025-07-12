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Поставил 500 тысяч долларов: Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик - Дюбуа

Абсолютный чемпион подкрепил свою уверенность в фаворите финансово.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сделал прогноз на реванш между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Мексиканский боксер считает фаворитом будущего противостояния украинца, а свою уверенность в его победе он подкрепил ставкой в 500 тысяч долларов на его успех.

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Альварес в сети X объяснил свое решение и опубликовал скриншот ставки.

"За последние пять лет Усик побеждал лучших. У Александра очень хорошая выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я отдаю ему предпочтение. Поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой", - написал Канело.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, ранее Усик показал свою форму перед реваншем с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес Даниэль Дюбуа

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