Поставил 500 тысяч долларов: Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик - Дюбуа

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сделал прогноз на реванш между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Мексиканский боксер считает фаворитом будущего противостояния украинца, а свою уверенность в его победе он подкрепил ставкой в 500 тысяч долларов на его успех.

Альварес в сети X объяснил свое решение и опубликовал скриншот ставки.

"За последние пять лет Усик побеждал лучших. У Александра очень хорошая выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я отдаю ему предпочтение. Поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой", - написал Канело.

Over the past five years, Usyk has beaten the best. Oleksandr has very strong stamina; he’s very technical and smart. When I see someone with that kind of focus, I back them. That’s why I placed a big bet on his victory. Oleksandr, you do you! https://t.co/eBmeGChs3y