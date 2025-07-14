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"Мне не нужны деньги": легенда бокса заявил о завершении политической карьеры

Мэнни сосредоточен на спорте.
Сегодня, 16:16       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Мэнни Пакьяо рассказал, что не будет заниматься политикой.

По словам боксера, он мечтает о развитии своего спортивного наследия.

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"Мне не нужны деньги. Мне нужна история. Я рад и взволнован возвращением. Приятно снова подняться на вершину. Я все еще чувствую то же волнение и самоотверженность, что и раньше. Я люблю драться. Мне не хватало тренировок, внимания прессы и рекламы боев, чтобы меня приветствовали миллионы фанатов.

Сейчас книга политики закрыта. Я смог дать своему телу отдохнуть четыре года. Я боксирую без перерыва с 12 лет. Я все еще чувствую тот же азарт и самоотдачу, что и раньше", – цитирует Пакьяо издание The Ring.

Пакьяо 19 июля проведет поединок против Марио Барриоса.

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