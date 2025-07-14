Тренер Дюбуа назвал условие для трилогии Усик - Фьюри

Чарльз призвал не строить планов пока не состоится реванш украинца с Даниэлем.

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о возможном третьем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам Чарльза, трилогия может состояться только после того, как Дюбуа заберет все пояса.

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"Мы не мешаем Усику и Фьюри провести трилогию — они могут провести свою трилогию после того, как мы заберем пояса.

Они заглядывают за бой с Даниэлем, как это всегда делают все. Могу сказать, что ни один из них не хочет, чтобы Даниэль был в том положении, в котором он сейчас", - приводит слова Чарльза Boxing Scene.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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