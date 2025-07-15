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"Быть более сумасшедшим, чем он": Чисора рассказал, как победить Усика

Дерек поделился своим опытом.
Сегодня, 06:25       Автор: Митя Шитко
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам ветерана бокса, чтобы победить украинцу, нужнно быть более сумасшедшим, чем он.

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"В чем секрет победы над Усиком? Надо быть более сумасшедшим, чем он. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется.

Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину — тебя нокаутируют", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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