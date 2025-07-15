"У нас есть план": Дюбуа выразил полную готовность к реваншу с Усиком

Британский боксер собирается доказать, что теперь пришло его время.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о реванше против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Британский боксер заявил о своей готовности к будущему противостоянию и выразил уверенность, что теперь ему по силам справиться с соперником.

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"На этот раз я дам Усику настоящий бой. Это все, что я могу сказать. У нас есть план на бой. Мы его обсудили и готовы выполнить. Я думаю, мы все предусмотрели. Я готовлюсь, мы покажем результат.

Я знаю себя, я знаю, что в первом бою я не был на сто процентов готов. Я думаю о совершенно другом бое, совершенно другом, новом проекте. Я пытаюсь не оглядываться назад, потому что по жизни мы идем вперед. Я человек будущего.

Те два боя против Фьюри, это были, бесспорно, его моменты. Но он уже изношен, он уже давно в этом бизнесе. Фьюри не бьет так мощно, как я, так что посмотрим.

Я должен сделать так, чтобы это была передача эстафеты. Я новый, свежий боец, я молодой лев, и это мое время", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее тренер Дюбуа оценил его шансы в реванше с Усиком.

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