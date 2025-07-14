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Гонорары Усика и Дюбуа за реванш станут рекордными

Стало известно, сколько заработают соперники при распределении призовых 65 на 35 в пользу украинца.
Сегодня, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Озвучены гонорары чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, которые они получат за свой реванш.

Общий призовой фонд объединительного поединка составит 203,5 миллиона долларов.

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От этой суммы украинскому чемпиону достанется 65% - около 132,28 миллиона долларов, тогда как британец получит 35% - около 71,22 миллиона долларов. Это будут гарантированные суммы выплат, на которые не повлияют результат боя и количество продаж платных трансляций, сообщает Menaceboxing со ссылкой на News Bet365.

Для обоих боксеров эти гонорары станут рекордными в карьере. Усик заработает даже больше, чем в поединках против Тайсона Фьюри. За первый бой он получил 45 миллионов долларов, а за реванш - 114 миллионов долларов.

По неофициальной информации, Дюбуа за свой последний поединок с Энтони Джошуа заработал около 13,5 миллионов долларов. За второй бой с Усиком британец получит практически столько же, сколько было у Фьюри за реванш с украинцем, когда гонорар "Цыганского короля" составил около 75 миллионов долларов.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик завершил лагерь перед вторым боем против Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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