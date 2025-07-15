Уоррен оценил шансы на бой Дюбуа - Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), высказался о возможном поединке между ними.

По слова Уоррена, такой бой может произойти.

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"Все зависит от Тайсона. Это очень хорошо для британского бокса. Это показывает, что бокс в этой стране жив.

Посмотрим, что будет после боя Усика и Дюбуа", - сказал Уоррен для Sky Sports.

Поединок Усика и Дюбуа за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля в Лондоне.

Тайсон объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно вызвал украинца на трилогию.

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