"Я от Усика такого не ожидал": промоутер оценил шансы Дюбуа в реванше

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высказался относительно боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам Хирна, украинский боксер сумели удивить его в бою против Тайсона Фьюри.

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"Мы все видели, как Александр умеет адаптироваться к соперникам. В первом бою с Фьюри он встал на переднюю ногу и весь бой давил на него, я от Усика вообще такого не ожидал".

Хирн допустил, что Дюбуа может победить Усика.

"Может ли Дюбуа победить в реванше? Конечно, что да. Но сделает ли он это? Сложный вопрос. Усика ждет тяжелый бой, ему придется работать на передней ноге и быть агрессивным все время.

Мне нравится Дюбуа и его уверенность. Он выйдет на бой из той же раздевалки и на ту же арену, где одержал самую большую победу в жизни – против Джошуа", – сказал Хирн в эфире talkSPORT.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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