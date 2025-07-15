Чисора рассказал, как Усик будет действовать в реванше с Дюбуа

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился своим мнением о поединке Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

Британец считает, что украинский боксер будет опасен в конце боя.

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"Усик всегда дваигается. Он не будет стоять у канатов. Он будет двигаться влево-вправо, он будет двигаться по сторонам.

Чемпионские раунды - самые главные в боксерском поединке. Усик прибавляет в 10-м, 11-м и 12-м раундах", - приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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